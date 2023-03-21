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12 минут назад

СМИ: Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье

Никита Бородкин

Украина готовит наступление в ближайшие полгода, главными направлениями которого станут Луганск и Запорожье. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно немецкой газете Bild от неназванного чиновника НАТО. По его словам, главная цель Киева в готовящейся операции — отрезать наземное сообщение России с Крымом.

В НАТО раскрыли планы Украины на ближайшие полгода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чиновник сообщил подробности о предполагаемых местах проведения украинского контрнаступления, однако «был вынужден быть очень осторожным по соображениям безопасности». Он отметил, что Россия «справедливо» считает, что украинское наступление будет проходить преимущественно в «Луганской и Запорожской областях».

Источник газеты также уверен, что оружие, которое сейчас передается Западом Киеву, будет использовано для вытеснения российской армии уже в мае. Bild отметил, что НАТО и другие украинские союзники поставляют Украине около 500 танков и бронетранспортеров, которые будут использованы для этого наступления.

Напомним, что ранее схожие сроки начала наступления украинской армии называли источники газеты Politico. Вместе с тем офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств Киев не может себе сейчас позволить серьезных наступательных действий в Донбассе — ситуация зашла в оперативный тупик.

Армия,НАТО,
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