В НАТО раскрыли планы Украины на ближайшие полгода

Украина готовит наступление в ближайшие полгода, главными направлениями которого станут Луганск и Запорожье. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно немецкой газете Bild от неназванного чиновника НАТО. По его словам, главная цель Киева в готовящейся операции — отрезать наземное сообщение России с Крымом.

Чиновник сообщил подробности о предполагаемых местах проведения украинского контрнаступления, однако «был вынужден быть очень осторожным по соображениям безопасности». Он отметил, что Россия «справедливо» считает, что украинское наступление будет проходить преимущественно в «Луганской и Запорожской областях».

Источник газеты также уверен, что оружие, которое сейчас передается Западом Киеву, будет использовано для вытеснения российской армии уже в мае. Bild отметил, что НАТО и другие украинские союзники поставляют Украине около 500 танков и бронетранспортеров, которые будут использованы для этого наступления.