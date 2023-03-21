Российский генерал объяснил мотивы атак дронов по Крыму

Атака беспилотников на крымский город Джанкой была спланирована специально к приезду в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Так мотивы налетов на полуостров объяснил Герой России генерал-майор Сергей Липовой в интервью «Московскому комсомольцу».

По мнению военного эксперта, момент был выбран именно тогда, когда в Москве идут переговоры лидера Китая и президента России Владимира Путина.

«Цель — показать китайскому лидеру, что наш президент, наша администрация, наше командование "не владеют ситуацией", "не могут защитить мирных жителей". Для этого была устроена эта провокация», — заявил генерал. Похожего мнения придерживается сенатор от Крыма ОльгОльга Ковитиди.

Помимо этого, ранее Липовой предполагал, что одна из целей атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму — разведка. По словам генерала, отправляя дроны в Крым, ВСУ изучают возможности российских систем противовоздушной обороны (ПВО), а также пытаются добыть сведения о военных объектах.