ВС разъяснил порядок рассмотрения преступлений против военной службы

Верховный суд (ВС) РФ подготовил разъяснение о том, как суды должны рассматривать уголовные дела о преступлениях против военной службы. Документ этот проанализировал ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пленум ВС рассмотрел проект постановления, посвященного практике работы судов с такими преступлениями. Документ содержит 123 пункта и описывает, как определить, виновен ли человек. Всего таких преступлений 23 типов.

Видео дня

В документе учли судебную практику более чем за десять лет и позиции Генпрокуратуры, СК, Минобороны, Минюста, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МЧС и других ведомств.

Воинские преступления в особый период

Как подчеркивается в документе, судьи должны учитывать, что преступления против военной службы, совершенные в «особый период» (во время мобилизации или вооруженного конфликта), более опасны для общества. Это может увеличить наказание за преступление.

Проступок или преступление?

Также судам необходимо учитывать, что преступления отличаются от проступков своими последствиями. Преступление имеет серьезные последствия для общества - к примеру, нанесение ущерба безопасности государства. Если речь идет о проступке, не создавшем угроз, суд должен вынести оправдательный приговор за отсутствием состава преступления. При этом подсудимого все еще можно будет привлечь к дисциплинарной ответственности.

Наказание за незаконный приказ

Если армейский начальник приказывает подчиненному сделать что-то незаконное, подчиненный будет нести уголовную ответственность, если он эту незаконность осознает. Начальник, в свою очередь, будет обвинен в подстрекательстве к преступлению или организации преступления.

Если подчиненный не понимал, что приказ был незаконным (как это может определяться, не уточняется), то уголовной ответственности он нести не должен.

Если военные действовали в соответствии с законами и уставами, которые предписывают использование силы и оружия, то они не будут нести уголовной ответственности за причиненный ими вред.

Отказ исполнять приказ

Военный может столкнуться с уголовной ответственностью, если не исполнит законный приказ начальника. Это касается не только случаев, когда подчиненный прямо отказывается подчиняться, но и ситуаций, когда он принимает приказ и затем не исполняет его.

Уголовная ответственность грозит за невыполнение приказа по невнимательности, из-за забывчивости или недобросовестности, а если это привело к серьезным последствиям для службы - наказание может стать еще более серьезным.

Дезертирство

Когда военный покидает место, где он должен был находиться по службе, это считается самовольным оставлением. Если удалось установить, что это решение не было вынужденным (то есть целью военного было уклониться от выполнения службы), это считается дезертирством.

Доказательством умысла на дезертирство для суда могут стать приобретение или изготовление военным поддельных документов или, к примеру, его попытки устроиться на работу.

Срок давности по делам о дезертирстве истекает, когда военный достигает определенного возраста пребывания на службе или когда заканчивается период мобилизации. Однако сроки давности могут отменить, если человек уклоняется от следствия или суда.

Нарушения во время боевого дежурства

Нарушение правил боевого дежурства может проявляться в отлучении с дежурства без разрешения, употреблении алкоголя или наркотиков во время дежурства, приглашении на пост людей, которых там быть не должно.

Правила боевого дежурства также нарушаются, если военный не следит за появившимися целями или не принимает меры для их поражения. Если такие нарушения наносят вред интересам безопасности государства, это считается преступлением по статье 340 УК РФ.

Под вредом интересам безопасности понимается нарушение воздушного или морского пространства, снижение уровня постоянной готовности дежурных сил.

Повреждение имущества

Повреждение армейского имущества становится преступлением, когда что-то было сломано или разрушено намеренно или по небрежности. Это может создать помехи выполнению боевых задач и нанести значительный ущерб.