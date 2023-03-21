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1 час назад

Вице-премьер Молдавии: стягивание украинских войск к Приднестровью не было секретом

Никита Бородкин

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что стягивание украинских войск к границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой не было секретом для Кишинева. Об этом он заявил в эфире радиостанции Moldova.

Вице-премьер Молдавии: стягивание украинских войск к Приднестровью не было секретом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «относительно значительные воинские единицы» Киева всегда располагались вблизи от Приднестровья. Серебрян объяснил наличие Вооруженных сил Украины тем, что еще в марте 2022 года в публичное поле попали карты с информацией о возможном наступлении с территории региона на Украину, которое якобы должно было быть совмещено с наступлением российских войск с востока.

Напомним, что в конце февраля общественность была обеспокоена значительным скоплением подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Приднестровьем. Как отмечали в Минобороны РФ, Киев готовил провокацию с участием националистических формирований с дальнейшим вторжением в ПМР. По информации ведомства, в качестве предлога украинские власти планировали инсценировать наступление российских войск с территории непризнанной республики.

На прошлой неделе Серебрян заявлял, что украинские силы в районе Приднестровья не угрожают Кишиневу. На участке якобы выстроены оборонительные, а не наступательные системы фортификаций.

Армия,Минобороны России,
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