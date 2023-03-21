Патрушев: Запад помогает Украине в планировании операций

Страны Запада продолжают накачивать Украину вооружениями и помогают Киеву в планировании операций.

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Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев отметил, что «США и их вассалы» продолжают накачивать украинский режим вооружением.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

Он признал, что на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.