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1 час назад

Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Японским морем

Елена Прошина

Минобороны РФ рассказали о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

Уточняется, что полет длился более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали самолеты Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации в постоянном режиме летают над нейтральными водами. При этом полеты выполняются в строгом соответствии с международными нормами.

Ранее в Минобороны сообщили, что артиллерийские расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» уничтожили объекты ВСУ, которые были замаскированы. Уточняется, что атака была совершена на взводный опорный пункт противника.

Армия,Видео,Минобороны России,
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