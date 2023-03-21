Минобороны РФ рассказали о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

Уточняется, что полет длился более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали самолеты Су-30см и Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации в постоянном режиме летают над нейтральными водами. При этом полеты выполняются в строгом соответствии с международными нормами.