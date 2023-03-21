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1 час назад

RNZ: на Украине погиб наемник из Новой Зеландии

Газета.Ruиещё 2

Гражданин Новой Зеландии, сражавшийся на стороне Киева, был убит в бою. Об этом сообщает Радио Новой Зеландии (RNZ).

На Украине погиб наемник из Новой Зеландии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источников, он погиб на востоке Украины. Кейн Те Тай, бывший военнослужащий Сил обороны Новой Зеландии, находился на Украине почти год. Министерство иностранных дел Новой Зеландии подтвердило, что ему известно о гибели мужчины.

Это уже третий новозеландец, убитый в ходе конфликта на Украине. Военнослужащий Доминик Абелен, ушедший в отпуск ради участия в боевых действиях на Украине, погиб в прошлом году. Эндрю Бэгшоу погиб в январе этого года.

11 марта стало известно, что наемник из Франции, сражавшийся на стороне Киева, погиб на Украине. 22-летний мужчина по имени Андреас состоял в Интернациональном легионе Украины и погиб в Донбассе 16 февраля.

10 марта сообщалось о гибели на Украине бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который воевал в составе Украинского интернационального легиона.

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