На Украине погиб наемник из Новой Зеландии

Гражданин Новой Зеландии, сражавшийся на стороне Киева, был убит в бою. Об этом сообщает Радио Новой Зеландии (RNZ).
По данным источников, он погиб на востоке Украины. Кейн Те Тай, бывший военнослужащий Сил обороны Новой Зеландии, находился на Украине почти год. Министерство иностранных дел Новой Зеландии подтвердило, что ему известно о гибели мужчины.
Это уже третий новозеландец, убитый в ходе конфликта на Украине. Военнослужащий Доминик Абелен, ушедший в отпуск ради участия в боевых действиях на Украине, погиб в прошлом году. Эндрю Бэгшоу погиб в январе этого года.
11 марта стало известно, что наемник из Франции, сражавшийся на стороне Киева, погиб на Украине. 22-летний мужчина по имени Андреас состоял в Интернациональном легионе Украины и погиб в Донбассе 16 февраля.
10 марта сообщалось о гибели на Украине бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который воевал в составе Украинского интернационального легиона.