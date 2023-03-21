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14 минут назад

Марочко заявил о нехватке офицеров в ВСУ

Lenta.ru

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает офицеров, поэтому парламент страны рассмотрит законопроект, упрощающий получений офицерского звания, сообщил подполковник Народной милии Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Марочко заявил о нехватке офицеров в ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Текст законопроекта также приводится на сайте Верховной рады Украины. В нем предусматривается, что в период военного положения офицерами могут стать лица без высшего образования, но с боевым опытом.

«Для этого военный должен проходить военную службу в зоне боевых действий не менее трех месяцев и не менее трех месяцев успешно выполнять служебные обязанности на должностях лиц офицерского состава», — написал Марочко.

Армия,Андрей Марочко,Верховная Рада,
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