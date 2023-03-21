Марочко заявил о нехватке офицеров в ВСУ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает офицеров, поэтому парламент страны рассмотрит законопроект, упрощающий получений офицерского звания, сообщил подполковник Народной милии Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.
Текст законопроекта также приводится на сайте Верховной рады Украины. В нем предусматривается, что в период военного положения офицерами могут стать лица без высшего образования, но с боевым опытом.
«Для этого военный должен проходить военную службу в зоне боевых действий не менее трех месяцев и не менее трех месяцев успешно выполнять служебные обязанности на должностях лиц офицерского состава», — написал Марочко.