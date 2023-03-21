Спецоперация на Украине 21 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 марта 2023 года.

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РИА Новости: пленный украинский военный сообщил о дефиците оружия НАТО у ВСУ

Украинские военные не видят на позициях поставляемого вооружения со стороны стран НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военнослужащего Евгения Иванникова, взятого в плен в Луганской народной республике.

По его словам, все вооружения он видел только по телевизору. Пленный указал, что украинские солдаты используют простые автоматы.

При этом на позициях под Белогоровкой в ЛНР не было ни противотанковых гранатометов, ни пулеметов.

Пленный солдат ВСУ рассказал о преимуществе России на кременском участке

Российские военные имеют преимущество в артиллерии на кременском участке в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на взятого в плен в Луганской народной республике украинского солдата из 54-й бригады армии Евгения Иванникова.

По его словам, со стороны Вооруженных сил России было на два порядка больше выстрелов. Он указал, что у них в бригаде был один миномет, а с российской стороны был не только миномет, но и танк и артиллерия.

Иванников также заявил, что украинские военные не видят на позициях поставляемого вооружения со стороны стран НАТО. Его показывают только по телевизору.

Кадыров раскрыл подробности масштабного набора бойцов со всей России для участия в СВО

В Грозном находятся добровольцы из разных российских регионов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, они полны желанием участвовать в специальной военной операции. К ним может присоединиться любой желающий. Как отметил политик, есть и те, кто не в первый раз отправил заявку на защиту интересов через Чечню. Кто-то делает это по три раза.