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11 минут назад

Россия испытала комплекс дальней разведки "Блокпост"

Российская Газетаиещё 2

Оптико-механическое конструкторское бюро "Астрон" (входит в Ростех) испытало комплекс дальней тепловизионной разведки "Блокпост-4Т". При этом разработчикам удалось устранить один из "врожденных пороков" подобной техники.

Россия испытала комплекс дальней разведки "Блокпост"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Создатели как оптических, так и тепловизионных средств разведки всегда оказываются перед дилеммой: либо ты имеешь большое поле зрения, либо высокую детализацию. Мы подумали, что интеграция в комплекс "летающего тепловизора" позволит нестандартно и достаточно элегантно решить эту проблему, - рассказал ТАСС генеральный директор "Астрона" Владимир Попов.

"Блокпост" оснащен единой системой управления и приема изображения с выводом на один монитор. Наземные тепловизионные станции комплекса позволяют засекать людей и автомобили на дистанции 800 и 2000 метров, соответственно.

- Встроенная видеоаналитика выделяет обнаруженные объекты на экране для помощи оператору. Тот высылает в нужную точку дрон. Беспилотная тепловизионная система распознает найденные цели на расстоянии до шести километров, - продолжил Попов. В качестве дрона используется БПЛА 400Т - первый беспилотник с отечественным тепловизором, применяемый в СВО.

"Блокпост" также прошел испытания и запущен в производство. Помимо дрона, в комплекс входят четыре наземные камеры.

Армия,Владимир Попов,
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