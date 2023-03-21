Россия испытала комплекс дальней разведки "Блокпост"

- Создатели как оптических, так и тепловизионных средств разведки всегда оказываются перед дилеммой: либо ты имеешь большое поле зрения, либо высокую детализацию. Мы подумали, что интеграция в комплекс "летающего тепловизора" позволит нестандартно и достаточно элегантно решить эту проблему, - рассказал ТАСС генеральный директор "Астрона" Владимир Попов.