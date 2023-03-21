Столтенберг рассказал о сроках вступления Финляндии в НАТО

«Я получил заверения, что парламент Венгрии ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в ближайшее время, а парлпарламент Турции сделает это до предстоящих выборов, поэтому я ожидаю, что Финляндия станет членом НАТО до выборов в Турции. По Швеции я не могу назвать конкретных сроков, но ее вступление является приоритетным», — рассказал он.