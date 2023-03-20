В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
3 минуты назад

Норвежские танки Leopard 2 прибыли на Украину

Lenta.ru

Норвежские танки Leopard 2 уже доставили на Украину, сейчас проходит обучение украинских экипажей для боевых машин. Об этом пишет ТАСС.

Норвежские танки Leopard 2 прибыли на Украину
Фото: U.S. Army / Markus Rauchenberger U.S. Army / Markus Rauchenberger

Норвегия анонсировала, что передаст Киеву восемь танков Leopard и до четырех машин поддержки, а также средства для приобретения запчастей и боеприпасов, в середине февраля. Норвегия также внесет для Украины 250 миллионов норвежских крон (24 миллиона долларов) на боеприпасы и запасные части для танков Leopard в Европейский фонд мира.

Евросоюз утвердил передачу Украине миллиона снарядов

16 марта первая партия легких колесных танков AMX-10 RC также прибыла на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой. Долгий период отправки был обусловлен сроками обучения украинских военных, пояснили в Минобороны. Они готовились к работе на бронетехнике в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс.

Армия,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий