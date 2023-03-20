Норвежские танки Leopard 2 прибыли на Украину

Норвежские танки Leopard 2 уже доставили на Украину, сейчас проходит обучение украинских экипажей для боевых машин. Об этом пишет ТАСС.

Фото: U.S. Army / Markus Rauchenberger U.S. Army / Markus Rauchenberger

Норвегия анонсировала, что передаст Киеву восемь танков Leopard и до четырех машин поддержки, а также средства для приобретения запчастей и боеприпасов, в середине февраля. Норвегия также внесет для Украины 250 миллионов норвежских крон (24 миллиона долларов) на боеприпасы и запасные части для танков Leopard в Европейский фонд мира.