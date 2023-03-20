Евросоюз утвердил передачу Украине миллиона снарядов

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны-участники альянса утвердили план по передаче Украине миллиона артиллерийских снарядов в ближайший год. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что реализацию плана будет выделено 2 миллиарда евро. Боррель также уточнил, что утверждённый план состоит из трёх шагов. Согласно его словам, 1 миллиард евро пойдёт на немедленные поставки, ещё миллиард на совместные закупки, после чего будет создана комиссия по увеличению военного производства.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз собирается увеличить свои военные расходы на 70 миллиардов евро к 2025 году.