Евросоюз утвердил передачу Украине миллиона снарядов

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны-участники альянса утвердили план по передаче Украине миллиона артиллерийских снарядов в ближайший год. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что реализацию плана будет выделено 2 миллиарда евро. Боррель также уточнил, что утверждённый план состоит из трёх шагов. Согласно его словам, 1 миллиард евро пойдёт на немедленные поставки, ещё миллиард на совместные закупки, после чего будет создана комиссия по увеличению военного производства.