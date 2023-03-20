В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту

Дания намерена обучить военных ВСУ разминированию

2

Дания взяла на себя обучение украинских военных разминированию на суше и на море, а также использованию артиллерийских орудий CAESAR, которые королевство предоставило Киеву, под эгидой военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine). Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе датского Минобороны.

Дания намерена обучить военных ВСУ разминированию
© ТАСС

"Дания предложила миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) взять на себя обучение украинских солдат разминированию на суше и на море, а также использованию артиллерийских орудий CAESAR, которые Дания предоставила Украине, - говорится в сообщении. - Это то, чем Дания хочет заниматься в рамках EUMAM Ukraine".

Дания в 2022 году присоединилась к европейскому сотрудничеству в области обороны и безопасности. Это произошло после отмены парламентом оговорки, не допускающей участия королевства в нем. Большинство датчан поддержали это решение на референдуме. Поэтому Дания получила возможность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС, в том числе в EUMAM Ukraine, поясняется в сообщении.

"ЕС становится все более и более важным игроком в политике безопасности. С тех пор как датчане отменили оборонную оговорку, мы можем полностью участвовать в европейском сотрудничестве в области безопасности и обороны", - прокомментировал министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

Миссия была запущена в конце ноября 2022 года, чтобы обучить 15 тыс. украинских солдат. Новая цель - до конца этого года подготовить в ЕС 30 тыс. военных ВСУ.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий