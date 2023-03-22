Киев на подконтрольной ему территории Снигиревского района Херсонской области провел новую эксгумацию мирных жителей. Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов считает, что погибшие были убиты украинскими войсками, но украинские власти хотят переложить ответственность на ВС РФ .

По данным Барбашова, российской стороне известны имена погибших граждан и даты их гибели, пишет РИА Новости. С 10 октября прошлого года Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

По словам президента России Владимира Путина, атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.