Российские войска уничтожили до 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в среду, 22 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

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Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами группировки войск «Восток». Подразделения ВСУ базировались в районах населенных пунктов Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), а Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки в Запорожской области.

«Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777», — говорится в сообщении.

Кроме того, около населенного пункта Зализничное российские войска уничтожили склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на херсонском направлении в зоне специальной военной операции артиллерийскую систему М777, произведенную в США. Кроме того, ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».