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37 минут назад

Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях

Lenta.ruиещё 3

Российские войска уничтожили до 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в среду, 22 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами группировки войск «Восток». Подразделения ВСУ базировались в районах населенных пунктов Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), а Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки в Запорожской области.

«Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777», — говорится в сообщении.

Кроме того, около населенного пункта Зализничное российские войска уничтожили склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на херсонском направлении в зоне специальной военной операции артиллерийскую систему М777, произведенную в США. Кроме того, ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Армия,СВО,Владимир Путин,Минобороны России,
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