США отправят корабли Тайваню в случае конфликта с Пекином

Соединенные Штаты оперативно направят значительную часть флота на помощь Тайваню в случае, если из Вашингтона поступит приказ "предотвратить возможное вторжение Китая на остров", заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэм Папаро.

"Основная часть ВМС США будет быстро переброшена в западную часть Тихого океана, чтобы прийти на помощь Тайваню, если поступит приказ помочь ему пресечь вторжение", - сказал Папаро в эфире телеканала CBS в воскресенье.

Он также добавил, что американские военно-морские силы всегда находятся в состоянии боевой готовности.

"Треть ВМС всегда развернута и действует в любое время", - уточнил адмирал.

По его словам, сейчас военно-морской флот США насчитывает около 300 кораблей, 100 из которых сейчас находятся в море в разных частях света.

Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет свои самолеты и корабли к Тайваню после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные поездки провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.