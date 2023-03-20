США отправят корабли Тайваню в случае конфликта с Пекином

Соединенные Штаты оперативно направят значительную часть флота на помощь Тайваню в случае, если из Вашингтона поступит приказ "предотвратить возможное вторжение Китая на остров", заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэм Папаро.
"Основная часть ВМС США будет быстро переброшена в западную часть Тихого океана, чтобы прийти на помощь Тайваню, если поступит приказ помочь ему пресечь вторжение", - сказал Папаро в эфире телеканала CBS в воскресенье.
Он также добавил, что американские военно-морские силы всегда находятся в состоянии боевой готовности.
"Треть ВМС всегда развернута и действует в любое время", - уточнил адмирал.
По его словам, сейчас военно-морской флот США насчитывает около 300 кораблей, 100 из которых сейчас находятся в море в разных частях света.
Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет свои самолеты и корабли к Тайваню после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные поездки провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.
Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает остров одной из провинций КНР и неотъемлемой частью единой страны.