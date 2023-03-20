В ЕС опасаются не потратить выделенные на покупку боеприпасов для Киева деньги

Ряд стран Евросоюза опасаются, что им не удастся потратить выделенные на покупку боеприпасов для Украины деньги. Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Euractive, государства ЕС точно не знают, сколько боеприпасов со своих складов они могут передать Киеву.

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Отмечается, что на совместные закупки боеприпасов для Киева Брюссель рассчитывает выделить 1 млрд евро. Однако некоторые европейские государства считают, что в случае получения средств у них не выйдет осуществить поставки, поскольку стоимость необходимого количества снарядов, которые сейчас находятся на складах, может оказаться меньше полученной суммы.

Напомним, что после начала специальной военной операции страны Запада начали поддерживать Киев различными вооружениями. Поставки постепенно расширяются как количественно, так и качественно. Вместе с этим западные СМИ все чаще сообщают о нехватке снарядов у Вооруженных сил Украины.