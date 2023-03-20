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54 минуты назад

В России провели тренировку по спасению аварийной подлодки

Lenta.ru

Экипаж глубоководного спасательного аппарата «АС-40» Тихоокеанского флота (ТОФ) России провел совместную тренировку с подводниками по спасению условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Спасение условной субмарины отработали у берегов Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ, передает ТАСС.

В России провели тренировку по спасению аварийной подлодки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в ходе тренировки «АС-40» спустили на воду с борта спасательного судна «Георгий Козьмин». После этого экипаж аппарата на специальном водолазном полигоне выполнил поиск стенд-макета эпроновской выгородки, которая имитировала лежащую на грунте подлодку.

Экипаж «АС-40» осмотрел «аварийную подлодку», а затем выполнил стыковку с комингс-площадкой с последующей вентиляцией отсеков условной подлодки.

«После проверки подачи напряжения и питания экипаж отработал завершающий элемент тренировки, установив связь на условно терпящей бедствие подлодке со спасательным судном "Георгий Козьмин"», — говорится в сообщении.

В мероприятии задействовали одну из подводных лодок из состава подводных сил Тихоокеанского флота.

Ранее глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что атомная подводная лодка «Леопард» проекта 971 вернется в боевой состав Северного флота после ремонта и модернизации в декабре 2023 года.

Армия,Владимир Мальцев,
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