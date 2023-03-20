США предупредили президента Чада об угрозе от ЧВК «Вагнер»

Власти США предупредили президента Чада Махаманта Деби о том, что бойцы частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» замышляют убить его и членов правительства. Об этом стало известно The New York Times (NYT) от собственных источников.

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По данным газеты, ЧВК «Вагнер» в граничащей с Чадом Центрально-Африканской республике поддерживает чадских повстанцев.

«В то же время Москва обхаживает сторонников в правящей элите Чада, включая членов кабинета министров и сводного брата президента», — утверждают журналисты.

Отмечается, что бывший глава государственной энергетической компании Чада и сводный брат президента Сеид Деби в 2022-м три раза приезжал в Москву и по крайней мере один раз встречался с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным. Американский чиновник, опрошенный газетой, сказал, что заговор с целью убийства официальных лиц в Чаде представляет собой «новую главу» в усилиях «Вагнера» по продвижению российских интересов в Африке.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен ранее завил, что «где бы ни присутствовал "Вагнер", происходят плохие вещи».

Ранее президент Бенина Патрис Талон указал, что страны Африки вправе прибегать к услугам частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер», для обеспечения собственной безопасности. Он добавил, что не считает предосудительным заказ услуг в сфере безопасности.