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31 минуту назад

Президент Чехии заявил о единственной попытке контрнаступления для ВСУ

Никита Бородкин

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть только одна попытка начать контрнаступление в 2023 году. Об этом глава государства заявил в интервью Rzeczpospolita.

По словам Павла, Украина должна начать наступление в ближайшие месяцы. Если оно провалится, то Киеву будет невероятно сложно найти силы на новую атаку. Кроме того, «окно возможности» для него у киевских властей есть только в этом году, поскольку в дальнейшие годы интерес Запада к конфликту начнет падать.

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В частности, Павел считает, что со следующей зимы страны Запада уже с трудом будут поддерживать Киев на прежнем уровне. Чешский президент отметил, что усталость от конфликта испытывают не только украинские власти, но и страны, которые предоставляют ему помощь. Кроме того, в ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента, а опыт предвыборных компаний показал, что американские политики стремятся фокусироваться на внутренних проблемах. Если на будущих выборах затронут международную повестку, то, скорее всего, она будет касаться отношений США и Китая.

«Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же», — заключил Павел.

Напомним, что 12 марта вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что страна собирается провести наступательную операцию. Сейчас Киев ждет оружие от Запада, чтобы не идти к позициям российских войск «с пустыми руками».

Армия,Видео,Ольга Стефанишина,Петр Павел,
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