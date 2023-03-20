Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть только одна попытка начать контрнаступление в 2023 году. Об этом глава государства заявил в интервью Rzeczpospolita.

По словам Павла, Украина должна начать наступление в ближайшие месяцы. Если оно провалится, то Киеву будет невероятно сложно найти силы на новую атаку. Кроме того, «окно возможности» для него у киевских властей есть только в этом году, поскольку в дальнейшие годы интерес Запада к конфликту начнет падать.

В частности, Павел считает, что со следующей зимы страны Запада уже с трудом будут поддерживать Киев на прежнем уровне. Чешский президент отметил, что усталость от конфликта испытывают не только украинские власти, но и страны, которые предоставляют ему помощь. Кроме того, в ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента, а опыт предвыборных компаний показал, что американские политики стремятся фокусироваться на внутренних проблемах. Если на будущих выборах затронут международную повестку, то, скорее всего, она будет касаться отношений США и Китая.

«Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же», — заключил Павел.