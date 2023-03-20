СМИ : ВС РФ обратились к украинским войскам с призывом сложить оружие

ВС РФ впервые с начала спецоперации на берегу Каховского водохранилища обратились к ВСУ с призывом сложить оружие. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточняется, призыв был сделан при помощи звуковой аппаратуры, которую установили в самой узкой части Каховского водохранилища. Текст призыва прозвучал на четырех языках - украинском, польском, французском и английском.

В сообщении говорилось, как реально к ним относится украинское правительство, а единственные люди, которые их ценят – это родственники и близкие. В конце военнослужащих призвали сложить оружие и ехать домой к родным.