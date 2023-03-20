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20 минут назад

СМИ : ВС РФ обратились к украинским войскам с призывом сложить оружие

Елена Прошина

ВС РФ впервые с начала спецоперации на берегу Каховского водохранилища обратились к ВСУ с призывом сложить оружие. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ : ВС РФ обратились к украинским войскам с призывом сложить оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, призыв был сделан при помощи звуковой аппаратуры, которую установили в самой узкой части Каховского водохранилища. Текст призыва прозвучал на четырех языках - украинском, польском, французском и английском.

В сообщении говорилось, как реально к ним относится украинское правительство, а единственные люди, которые их ценят – это родственники и близкие. В конце военнослужащих призвали сложить оружие и ехать домой к родным.

По словам очевидцев, в момент, когда звучало сообщение, украинские военные, находящиеся в окопах начали движение. По мнению, российских солдат, послание было услышано украинской стороной.

Армия,Правительство Украины,
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