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25 минут назад

Российские десантники отразили атаку боевых пловцов ВСУ подводным оружием

Lenta.ru

Части воздушно-десантных войск (ВДВ) России отразили атаку боевых пловцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением подводного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений десантников.

Десантники отразили атаку боевых пловцов ВСУ подводным оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Используются специальные боеприпасы. Радиус поражения под водой — 200 метров. Шансов у противника нет», — рассказал офицер.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левом берегу Днепра.

Армия,Владимир Сальдо,
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