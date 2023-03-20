Мобилизация: последние новости на сегодня 20 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Участники СВО пообщались со своими близкими из Сибири

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Военнослужащие Центрального военного округа из Сибири, участвующие в боях на Украине, впервые за долгое время смогли пообщаться с родными и близкими. Об этом пишет «Звезда».

В ходе общения по видеосвязи солдаты выразили благодарность семьям за поддержку и терпение. Они также рассказали о своем самочувствии и обстановке на службе, а потом заверили, что все поставленные командованием задачи на фронте будут выполнены. Родственники поблагодарили их за мужество и отвагу, а также пообещали, что будут с нетерпением ждать их возвращения домой.

Хуснуллин заявил, что военные уже начали использовать аэропорт Мариуполя

Аэропорт Мариуполя начали использовать для военных целей, однако гражданские рейсы в данный момент не принимаются. Полноценная работа начнется в 2025 году. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в послании президенту РФ Владимиру Путину, пишет ТАСС.

Он отметил, что к реконструкции здания аэропорта приступят в конце 2023 года. Окончание работ запланировано на 2025 год. К тому моменту из аэропорта можно будет летать во все города России и за рубеж.

«Сейчас ближайший аэропорт у нас в Ростове и Таганроге, 150 км. Пока используем как военный, для военных целей», — пояснил Хуснуллин.

Он отметил, что здание аэропорта в Мариуполе было сильно повреждено из-за обстрелов, однако взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась.

Из Рязанской области на фронт отправили еще 400 кг помощи

Рязанская область отправляет новые посылки с гуманитарной помощью своим бойцам, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Об этом пишет портал «62ИНФО».