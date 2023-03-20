РИА Новости: "Вагнер" блокирует перемещения бойцов ВСУ на юге Артемовска

В распоряжении агентства появилась видеозапись, на кадрах которой показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска (украинское название - Бахмут). Российский пулеметчик своим огнем уничтожил одного из украинских военнослужащих, когда тот перебегал в соседнее здание в частном секторе города.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в Артемовске в настоящий момент остается сложная ситуация, Украина не собирается выводить войска и накапливает силы в населенном пункте Часов Яр, который находится в 15 км от города. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко считал, что для попытки осуществить наступление на Артемовск со стороны Часов Яра, украинской армии необходимо около 50 тыс. солдат. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.