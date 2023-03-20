Командир бригады подлодок рассказал о преимуществах новых субмарин

Капитан 1-го ранга отметил, что у подводных лодок улучшилась акустика, и моряки стали слышать гораздо лучше и дальше. Кроме того, все, что их окружает в океанских просторах, теперь отображается в виде графиков на экранах. И если акустик не услышит цель, то увидит ее на экране. Значительно модернизировали и боевые информационно-управляющие системы, с помощью которых применяется минное, торпедное и ракетное оружие.