Командир бригады подлодок рассказал о преимуществах новых субмарин

Командир 19-й бригады дизельных подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил капитан 1-го ранга Евгений Лимонов рассказал о преимуществах новых подлодок. Его интервью опубликовала газета "Красная звезда".
Капитан 1-го ранга отметил, что у подводных лодок улучшилась акустика, и моряки стали слышать гораздо лучше и дальше. Кроме того, все, что их окружает в океанских просторах, теперь отображается в виде графиков на экранах. И если акустик не услышит цель, то увидит ее на экране. Значительно модернизировали и боевые информационно-управляющие системы, с помощью которых применяется минное, торпедное и ракетное оружие.
Более информативными стали и пульты управления рулями подводной лодки, а также схемы общекорабельных систем и механизмов. Значительно улучшился и комфорт экипажа, чтобы личный состав легче переносил походы в южные широты Мирового океана.
Евгений Лимонов рассказал и о том, что впервые в 19-й бригаде подводных лодок выполнили пуск высокоточной ракеты с дизельной субмарины. Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" поразила крылатой ракетой "Калибр" береговой объект на полигоне Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более тысячи километров, ракета попала точно в цель.