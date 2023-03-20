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8 минут назад

Британия готова восполнить вооружения Польши после передачи Киеву МиГ-29

Елена Прошина

Лондон готов помочь Польше восполнить запасы вооружения, если она отправит в помощь Киеву истребители МиГ-29. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Welt.

Великобритания захотела помочь Польше вооружиться
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что Лондон очень положительно отнесся к просьбе Варшавы восполнить пробелы в запасах вооружения, которые образовались из-за поставок на Украину. По его словам, Великобритания уже помогала с этим, когда Польша впервые передала Украине основные боевые танки Т-72. Лондон прислал на замену танки Challenger-2. С истребителями МиГ-29 будет то же самое, пообещал Хиппи.

Он добавил, что пока Польша не отправила Великобритании соответствующий запрос.

Ранее президент Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре истребителя МиГ-29. Правительство Словакии также предупредило о намерениях передать Украине свои истребители МиГ-29. Глава Франции Эммануэль Макрон допустил, что примет решение о передаче боевых самолетов Киеву.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для армии РФ.

Армия,Джеймс Хиппи,Эммануэль Макрон,Сергей Лавров,Анджей Дуда,НАТО,
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