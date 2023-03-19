В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
25 минут назад

Стало известно о плане НАТО увеличить число военных у границ с Россией

Lenta.ru

Военачальники НАТО весной обновят план обороны. Для осуществления новых задач потребуется расширить число солдат до 300 тысяч человек, пишет Politico.

Стало известно о плане НАТО увеличить число военных у границ с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Высокопоставленный военный, чье имя не называется, заявил, что НАТО потребуются силы для противостояния «реалистичной России». Поэтому альянсу следует увеличить число солдат. Сейчас государства-участники НАТО обеспокоены своими запасами оружия, однако Украина также просит об увеличении военных поставок. Предполагается, что не все страны блока смогут удовлетворить эти потребности.

«Если устраивать потлак и не говорить, что принести, все принесут картофельные чипсы, потому что картофельные чипсы дешевые и их легко достать. Страны предпочли бы принести картофельные чипсы, — подчеркнул экс-заместитель помощника министра обороны по европейской политике и политике НАТО Джеймс Таунсенд.

Ранее в США оценили шансы Украины на победу без помощи НАТО. Подполковник армии США Тони Шаффер заявил, что Киев проиграет без прямой интервенции Североатлантического альянса.

Армия,В мире,НАТО,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий