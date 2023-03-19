Стало известно о плане НАТО увеличить число военных у границ с Россией

Военачальники НАТО весной обновят план обороны. Для осуществления новых задач потребуется расширить число солдат до 300 тысяч человек, пишет Politico.

Высокопоставленный военный, чье имя не называется, заявил, что НАТО потребуются силы для противостояния «реалистичной России». Поэтому альянсу следует увеличить число солдат. Сейчас государства-участники НАТО обеспокоены своими запасами оружия, однако Украина также просит об увеличении военных поставок. Предполагается, что не все страны блока смогут удовлетворить эти потребности.