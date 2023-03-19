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13 минут назад

Radio Romania: в Румынии пройдут масштабные военно-морские учения Sea Shield 2023

RT на русском

Масштабные военные учения Sea Shield 2023 («Морской щит — 2023») с участием свыше 3000 военнослужащих из 12 стран и более 30 кораблей пройдут в Румынии.

СМИ: в Румынии пройдут масштабные военно-морские учения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает Radio Romania со ссылкой на сообщение штаба ВМС страны.

Как передаёт РИА Новости, свыше 3000 солдат из Румынии и 12 других стран-союзников и партнёров примут участие в комплексных учениях Североатлантического альянса Sea Shield 2023.

Отмечается, что в манёврах примут участие Болгария, Франция, Румыния, США и Турция, а также специалисты по химической, биологической, радиологической и ядерной защите.

4 марта Минобороны Румынии опровергло слухи о соглашении между американским и румынским правительствами о строительстве военной базы Соединённых Штатов в дельте Дуная.

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