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28 минут назад

В Латвии стартовали учения НАТО "Хрустальная стрела"

Газета.Ruиещё 5

В Латвии стартовали военные учения НАТО «Хрустальная стрела 2023» и национальные «Сильный волк 2023». Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

В Латвии стартовали учения НАТО «Хрустальная стрела»
Фото: Газета.ruГазета.ru

В маневрах задействованы порядка трех тысяч военных из Латвии, США, ФРГ, Великобритании, также в них примут участие солдаты расширенной боевой группы НАТО.

Военные используют авиацию, в частности, боевые вертолеты AH-64 Apache.

По главным региональным дорогам Латвии пройдет военная техника.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.

Ранее журнал Focus сообщал, что учения НАТО Joint Viking на территории Норвегии нацелены на то, чтобы послать четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину о готовности альянса отразить атаку на северный фланг. В статье говорилось, что в учениях реализуют сценарий атаки на страну из вымышленной страны Меринии, аналогичный «российской аннексии Крыма» в 2014 году.

Армия,Владимир Путин,
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