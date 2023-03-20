В Латвии стартовали учения НАТО "Хрустальная стрела"

В маневрах задействованы порядка трех тысяч военных из Латвии, США , ФРГ , Великобритании , также в них примут участие солдаты расширенной боевой группы НАТО.

Ранее журнал Focus сообщал, что учения НАТО Joint Viking на территории Норвегии нацелены на то, чтобы послать четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину о готовности альянса отразить атаку на северный фланг. В статье говорилось, что в учениях реализуют сценарий атаки на страну из вымышленной страны Меринии, аналогичный «российской аннексии Крыма» в 2014 году.