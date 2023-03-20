В Латвии стартовали учения НАТО "Хрустальная стрела"

В Латвии стартовали военные учения НАТО «Хрустальная стрела 2023» и национальные «Сильный волк 2023». Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
В маневрах задействованы порядка трех тысяч военных из Латвии, США, ФРГ, Великобритании, также в них примут участие солдаты расширенной боевой группы НАТО.
Военные используют авиацию, в частности, боевые вертолеты AH-64 Apache.
По главным региональным дорогам Латвии пройдет военная техника.
Латвия является членом НАТО с 2004 года.
Ранее журнал Focus сообщал, что учения НАТО Joint Viking на территории Норвегии нацелены на то, чтобы послать четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину о готовности альянса отразить атаку на северный фланг. В статье говорилось, что в учениях реализуют сценарий атаки на страну из вымышленной страны Меринии, аналогичный «российской аннексии Крыма» в 2014 году.