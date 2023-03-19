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42 минуты назад

В Британии заявили о нехватке элитных войск

Lenta.ru

Великобритании не хватает элитных войск для борьбы с внешними угрозами, об этом заявил Шон Рэймент в материале для Daily Mail.

В Британии заявили о нехватке элитных войск
Фото: Andrew Harker / Shutterstock / FotodomAndrew Harker / Shutterstock / Fotodom

Уточняется, что Специальная авиадесантная или авиационная служба (SAS), Особая Лодочная Служба (SBS) и Полк специальной разведки (SRR), которые входят в основные подразделения Сил специального назначения Великобритании, укомплектованы только на 65-70 процентов.

«Командиры опасаются, что SAS не сможет участвовать в предстоящих секретных операциях, а в адрес правительства поступают жалобы о сокращении численности личного состава спецподразделений, которые жизненно важны для обеспечения безопасности нации», — сказано в статье.

Силы специального назначения жизненно важны для безопасности страны, отметил подполковник Филип Инграм, бывший офицер британской военной разведки. По его словам, тот факт, что им не хватает личного состава, должен вызывать серьезное беспокойство.

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