В Британии заявили о нехватке элитных войск

Великобритании не хватает элитных войск для борьбы с внешними угрозами, об этом заявил Шон Рэймент в материале для Daily Mail.

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Уточняется, что Специальная авиадесантная или авиационная служба (SAS), Особая Лодочная Служба (SBS) и Полк специальной разведки (SRR), которые входят в основные подразделения Сил специального назначения Великобритании, укомплектованы только на 65-70 процентов.

«Командиры опасаются, что SAS не сможет участвовать в предстоящих секретных операциях, а в адрес правительства поступают жалобы о сокращении численности личного состава спецподразделений, которые жизненно важны для обеспечения безопасности нации», — сказано в статье.