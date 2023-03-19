Комбат ДНР сообщил об обострении ситуации на фронте

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что ситуация на фронте обостряется, так как противник постепенно накаляет обстановку. Об этом он сообщил в Telegram.

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По словам комбата, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще осуществлять артобстрелы, а также локальные вылазки.

«Разговоры о готовящейся эскалации стали уже правилом хорошего тона. Я и сам неоднократно прогнозировал скорую активизацию. (...) Впрочем, ощущение схода лавины в воздухе все же висит», — пояснил автор публикации.

При этом Ходаковский отметил, что российские военные не теряют времени и готовятся к любому возможному развитию событий. На его взгляд, армия имеет все шансы восстановить свой потенциал и даже превзойти его.

«Но это будет немного позже, а пока нужно не дать противнику развить успех», — заключил он.