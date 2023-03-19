Кадры из Запорожской области, где, как утверждается, запечатлена попытка украинской бронегруппы прорваться в сторону российских позиций, опубликована в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".

В сообщении говорится со ссылкой на бойцов с места, что враг попытался прикрыть наступление авиацией, но она быстро скрылась, опасаясь уничтожения.

Отмечается, что бронегруппа ВСУ предприняла попытку прорыва вдоль трассы от Орехова на Токмак в районе Новоданиловки, там же, где аналогичную бронегруппу разбили несколько дней назад. В этот раз противник потерял две единицы бронетехники и до взвода пехоты.

Ранее сообщалось, что в попытке прорыва 19 марта участвовали две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 106-й и 129-й бригад территориальной обороны.