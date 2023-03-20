"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка Луганской Народной Республики и Кирилловка Донецкой Народной Республики", - заявил он.