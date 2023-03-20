Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка Луганской Народной Республики и Кирилловка Донецкой Народной Республики", - заявил он.
По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 223 вертолета, 3 471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 355 танков и других боевых бронированных машин, 1 070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 027 единиц специальной военной автомобильной техники.