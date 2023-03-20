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21 минуту назад

Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Lenta.ruиещё 6

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-8
Фото: соцсетисоцсети

Там уточнили, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Колесниковка в Харьковской области.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались о сбитом украинском самолете Су-27 — он был уничтожен истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою в районе Трудооленовки в Запорожской области. Также российским военным удалось сбить вертолет Украины Ми-8 в районе Новопавловки в Донецкой народной республике (ДНР).

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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