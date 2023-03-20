Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Там уточнили, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Колесниковка в Харьковской области.

Ранее в оборонном ведомстве отчитались о сбитом украинском самолете Су-27 — он был уничтожен истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою в районе Трудооленовки в Запорожской области. Также российским военным удалось сбить вертолет Украины Ми-8 в районе Новопавловки в Донецкой народной республике (ДНР).