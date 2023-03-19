Опубликовано видео разгрома американских БТР ВСУ

«Враг продолжает предпринимать попытки прорыва нашей обороны с помощью бронетехники НАТО . На кадрах уничтожение очередной бронегруппы из американских бронетранспортеров М113», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе отражения атаки сожжены четыре единицы бронетехники. Кроме того, уточняется, что это не сегодняшние кадры с Запорожского фронта, где до сих пор продолжаются бои.