Опубликовано видео разгрома американских БТР ВСУ

Появилось видео с разгромом колонны американских бронетранспортеров (БТР) М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ), запись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Враг продолжает предпринимать попытки прорыва нашей обороны с помощью бронетехники НАТО. На кадрах уничтожение очередной бронегруппы из американских бронетранспортеров М113», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе отражения атаки сожжены четыре единицы бронетехники. Кроме того, уточняется, что это не сегодняшние кадры с Запорожского фронта, где до сих пор продолжаются бои.