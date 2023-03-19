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52 минуты назад

Украинский эксперт усомнился в возможности обучения пилотов для запрошенных у Запада самолетов

Майк Габриелян

Киев не сможет подготовить экипажи для 200 самолетов, даже если Запад решится их передать. О нереальности такого обучения заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передает РИА Новости.

Украинский эксперт усомнился в возможности обучения пилотов для запрошенных у Запада самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В январе советник Юрий Игнат заявил, что Киеву необходимо около 200 многоцелевых самолетов F-16. С этим Романенко не согласен.

«Говорили, что нам нужно 200 самолетов, но нереально подготовить такое количество летчиков», - сказал эксперт.

По его словам, в реальности можно подготовить одну бригаду - 24 самолета и 30 пилотов. тогда Киев мог бы «прикрыть свои войска с воздуха».

Романенко считает, что ВСУ нужны самолеты НАТО, но одного F-16 мало, поскольку это легкий истребитель.

«Желательно получить комбинацию из легкого и тяжелого истребителя, но это совсем мечты», - заявил он.

Ранее в Белом доме заявили, что на сегодняшний день поставки истребителей Украине не обсуждаются.

Армия,В мире,Юрий Игнат,НАТО,
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