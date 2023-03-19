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39 минут назад

ВСУ попытались атаковать российские позиции в Запорожской области

Lenta.ru

Бронегруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку атаковать позиции российских войск в Пологовском районе Запорожской области. Об этом в воскресенье,19 марта, сообщает Telegram-канал «Военкоры "Русской весны"» («РВ»).

По данным канала, ВСУ бросили бронетехнику на прорыв под городом Орехов, что вовремя обнаружила российская разведка. На месте завязался бой. В Telegram-канале «Военная хроника» добавили, что российским военным противостоят две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 106-й и 129-й бригад территориальной обороны.

Российские войска сорвали ротации ВСУ на купянском направлении

ВСУ пытаются прорваться в том же месте, где четыре дня назад, 15 марта, атака украинцев уже была отражена.

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