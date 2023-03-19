Турция показала реактивный ударный беспилотник

Компания Turkish Aerospace Industries ведет работы над боевым беспилотным авиационным комплексом ANKA-3, рассказал гендиректор корпорации Темель Котил. Он добавил, что беспилотник совершит свой первый полет в апреле этого года.

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Отмечается, что сборка первого прототипа была завершена в январе 2023 года.

Комплекс будет применяться для выполнения различных целей. Он сможет осуществлять разведку, подавление и уничтожение комплексов ПВО, вести радиоэлектронную борьбу.

БПЛА способен нести как внутренние, так и внешние боевые модули. В частности, к аппарату можно будет подвесить различные современные бомбы.