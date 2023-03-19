Артиллеристы уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном

Артиллеристы РФ ночью под Херсоном смогли уничтожить самоходную гаубицу "Гвоздика" и 120-миллиметровый миномет, из которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В районе села Гончарное уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Потери: 5 погибших украинских военных", - заявил собеседник агентства.

Кроме того, источник отметил, что вчера артиллерийским огнем в районе Камышаны также был "уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом". В результате этого погибли шесть солдат ВСУ, еще два военных получили ранения.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ в селе Велетенское под Херсоном в ночь на 18 марта.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.