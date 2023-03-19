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24 минуты назад

В США вознамерились ограничить присутствие ЧВК «Вагнер» в мире

News.ru

Американским парламентариям предложили изучить вопрос ограничения «расширяющегося присутствия» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в мире, сообщает RT со ссылкой на доклад исследовательской службы американского конгресса. Аналитики также напомнили об уже существующих инициативах, требующих признать российскую ЧВК иностранной террористической организацией.

Конгрессмены могут рассмотреть другие доступные варианты в области законодательной деятельности и надзора для дальнейшего ограничения и противодействия расширяющемуся присутствию группы «Вагнера» в мире, — говорится в документе.

В то же время эксперты предупредили, что такое решение может отразиться на отношениях США с Россией и другими странами, которые пользовались услугами бойцов частной военной компании. При этом эксперты все же настаивают на обсуждении целесообразности изучения иных стратегий и инструментов, благодаря которым Вашингтон мог бы «мотивировать» другие государства отказываться от сотрудничества с «Вагнером».

ЕС ввел отдельный блок санкций в отношении ЧВК "Вагнер"

В январе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство финансов США приняло решение квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию.

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