Конгрессмены могут рассмотреть другие доступные варианты в области законодательной деятельности и надзора для дальнейшего ограничения и противодействия расширяющемуся присутствию группы «Вагнера» в мире, — говорится в документе.

В то же время эксперты предупредили, что такое решение может отразиться на отношениях США с Россией и другими странами, которые пользовались услугами бойцов частной военной компании. При этом эксперты все же настаивают на обсуждении целесообразности изучения иных стратегий и инструментов, благодаря которым Вашингтон мог бы «мотивировать» другие государства отказываться от сотрудничества с «Вагнером».