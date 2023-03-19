В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
48 минут назад

На Тихоокеанском флоте отправздновали День моряка-подводника

Деловая газета "Взгляд"

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) в пункте базирования Подводных сил на Камчатке и во Владивостоке состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню моряка-подводника, сообщили в Минобороны России.

На Тихоокеанском флоте отправздновали День моряка-подводника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, праздничный день начался с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на подводных лодках и построения личного состава подводных сил Тихоокеанского флота и соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил, на которых были зачитаны праздничные приказы.

Во Владивостоке на Корабельной набережной прошла памятная церемония возложения цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Также подводники прошли вдоль филиала военно-исторического музея Тихоокеанского флота (ТОФ) «Гвардейская Краснознаменная подводная лодка «С-56» и продолжили митинг у памятного знака «Пионерам подводного плавания на Тихом океане», где ветераны-подводники также почтили память первопроходцев службы на подводном флоте.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов заявил, что оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием в ближайших планах Минобороны.

Армия,Николай Евменов,Минобороны России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий