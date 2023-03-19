На Тихоокеанском флоте отправздновали День моряка-подводника

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) в пункте базирования Подводных сил на Камчатке и во Владивостоке состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню моряка-подводника, сообщили в Минобороны России.

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Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, праздничный день начался с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на подводных лодках и построения личного состава подводных сил Тихоокеанского флота и соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил, на которых были зачитаны праздничные приказы.

Во Владивостоке на Корабельной набережной прошла памятная церемония возложения цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Также подводники прошли вдоль филиала военно-исторического музея Тихоокеанского флота (ТОФ) «Гвардейская Краснознаменная подводная лодка «С-56» и продолжили митинг у памятного знака «Пионерам подводного плавания на Тихом океане», где ветераны-подводники также почтили память первопроходцев службы на подводном флоте.