Мобилизация: последние новости на сегодня 19 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 марта 2023, в материале «Рамблера».

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В Югре участники СВО смогут проходить реабилитацию совместно с родственниками

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Ханты-Мансийский автономный округ разработал программу реабилитации для участников специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Она предполагает возможность совместных занятий с родными и другими участниками СВО, проходящими реабилитацию.

Основа программы — комплексная система сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. Она предполагает адаптивную физическую культуру и спорт. Реабилитация будет включать два направления - с протезированием и без. Власти региона разработали различные типы физической активности. Занятия будут вестись в бассейнах, спортивных залах, открытых площадках.

Песков разъяснил применение штрафа за дискредитацию добровольцев СВО

Штраф в размере полумиллиона рублей распространяется на дискредитацию всех добровольцев и добровольческие формирования, участвующие в специальной военной операции (СВО), сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, речь идет обо всех формированиях. Отмечается, что участниками СВО являются и бойцы ЧВК «Вагнер».

Ранее глава государства Владимир Путин подписал закон о введении штрафа в размере 500 тысяч рубле за дискредитацию добровольцев спецоперации.

Бойцы спецназа отточили боевое слаживание на полигоне в зоне СВО

Российские военнослужащие подразделений специального назначения отработали скрытное передвижение и огневую подготовку на полигоне, сообщает телеканал «Звезда».

Отряд нарабатывает такой уровень взаимопонимания, чтобы на задании группа действовала, как единый организм. Первым выдвигается головной дозор из самых опытных бойцов подразделения спецназа. С ними есть сапер. Передвигаться необходимо бесшумно, общение осуществляется только жестами.

Задачу усложняют плотные заросли кустарников, а также прошлогодняя листва под ногами. Бойцы держат дистанцию и каждый контролирует свой сектор.