ВМФ России получит пять новейших субмарин

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2023 году пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, после ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода.

© Министерство обороны Великобритании

«ВМФ пополнится в 2023 году сразу пятью новейшими субмаринами — тремя атомными и двумя дизельными. После ремонта и модернизации вернутся в боевой состав еще два подводных атомохода», — передает слова Алексея Рахманова РИА Новости.

Директор ОАК отметил, что сейчас атомные подлодки строятся около семи лет. К 2028 году корпорация планирует сократить срок строительства до шести лет. Новые сроки коснуться кораблей, которые будут заложены в 2027 году.