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16 минут назад

Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС России у границ воздушного пространства Эстонии

ТАССиещё 1

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и Германии поднялись навстречу группе самолетов ВКС РФ, приблизившихся к границам воздушного пространства Эстонии. Об инциденте, произошедшем 17 марта, сообщила в субботу пресс-служба ВВС Соединенного Королевства.

Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС РФ возле Эстонии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что два Eurofighter Typhoon сопроводили "Ту-134 российских вооруженных сил", следовавший вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27.

"Мы были подняты на перехват самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Эстонии. Мы быстро идентифицировали российские самолеты и вели за ними наблюдение, когда они летели рядом с границами воздушного пространства НАТО", - заявил представитель британских ВВС Ричард Лиск.

Германия и Великобритания совместно выполняют миссию по патрулированию эстонского неба. 15 марта истребители двух стран уже поднимались в воздух и сопровождали российские Ил-78 и Ан-14 у границ воздушного пространства Эстонии.

Опубликовано видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Армия,Минобороны России,НАТО,
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