Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС РФ возле Эстонии

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и Германии поднялись навстречу группе самолетов ВКС РФ, приблизившихся к границам воздушного пространства Эстонии. Об инциденте, произошедшем 17 марта, сообщила в субботу пресс-служба ВВС Соединенного Королевства.
Сообщается, что два Eurofighter Typhoon сопроводили "Ту-134 российских вооруженных сил", следовавший вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27.
"Мы были подняты на перехват самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Эстонии. Мы быстро идентифицировали российские самолеты и вели за ними наблюдение, когда они летели рядом с границами воздушного пространства НАТО", - заявил представитель британских ВВС Ричард Лиск.
Германия и Великобритания совместно выполняют миссию по патрулированию эстонского неба. 15 марта истребители двух стран уже поднимались в воздух и сопровождали российские Ил-78 и Ан-14 у границ воздушного пространства Эстонии.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.