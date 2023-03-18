Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС РФ возле Эстонии

"Мы были подняты на перехват самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Эстонии. Мы быстро идентифицировали российские самолеты и вели за ними наблюдение, когда они летели рядом с границами воздушного пространства НАТО", - заявил представитель британских ВВС Ричард Лиск.