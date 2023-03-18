В Сирию прибыл российский самолет с гуманитарной помощью

Один самолет с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения в Сирии прибыл за минувшие сутки на российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
"Гуманитарная помощь в пострадавшие от землетрясения районы Сирийской Арабской Республики доставляется в рамках двусторонних отношений. За минувшие сутки прибыл один самолет с гуманитарным грузом на российскую авиабазу Хмеймим", - сообщил он.
Гуринов добавил, что за сутки из России доставлено 37 тонн гуманитарного груза. Всего в Сирию прибыло 1 583 тонны груза.
Также, по его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали два обстрела. Один был совершен со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на территории провинции Идлиб, второй - со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) на территории провинции Хама.