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45 минут назад

Конгрессмен Госар: инцидент с американским БПЛА MQ-9 может привести к эскалации на Украине

RT на русском

Конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар выразил мнение, что инцидент с беспилотником США MQ-9 над Чёрным морем может привести к серьёзной эскалации украинского конфликта.

Конгрессмен прокомментировал инцидент с американским БПЛА MQ-9
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Twitter он написал, что режим американского президента Джо Байдена «дразнит» Россию, забрасывая беспилотники США на российский театр военных действий.

По мнению Госара, дальнейшее продолжение подобного курса может привести к прямому участию США в украинском кризисе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам лётчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Соединённых Штатов ответить на вопрос, сколько на самом деле стоил беспилотник США MQ-9, перехваченный российским истребителем над Чёрным морем.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.

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