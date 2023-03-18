Конгрессмен прокомментировал инцидент с американским БПЛА MQ-9

Конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар выразил мнение, что инцидент с беспилотником США MQ-9 над Чёрным морем может привести к серьёзной эскалации украинского конфликта.

В Twitter он написал, что режим американского президента Джо Байдена «дразнит» Россию, забрасывая беспилотники США на российский театр военных действий.

По мнению Госара, дальнейшее продолжение подобного курса может привести к прямому участию США в украинском кризисе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам лётчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Соединённых Штатов ответить на вопрос, сколько на самом деле стоил беспилотник США MQ-9, перехваченный российским истребителем над Чёрным морем.