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10 минут назад

Военные РФ поймали украинского наводчика при помощи дрона

Российская Газета

Военные воюющей в зоне СВО гвардейской артиллерийской бригады российской армии задержали наводчика ВСУ, снимавшего их позиции.

Военные РФ поймали украинского наводчика при помощи дрона
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Молодой человек передвигался на велосипеде по дороге в непосредственной близости от позиций артиллеристов и снимал их на телефон. Его заметил беспилотник, пишет "Военное обозрение".

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Дрон некоторое время следил за действиями лазутчика - тот спрятал телефон и прибавил скорость. Однако приехал он прямо "в объятия" оперативной группы, спрятавшейся за стоящим на обочине автомобилем. Молодого человека спешили и повели в часть для разбирательства.

Армия,СВО,
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