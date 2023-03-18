Военные РФ поймали украинского наводчика при помощи дрона

Молодой человек передвигался на велосипеде по дороге в непосредственной близости от позиций артиллеристов и снимал их на телефон. Его заметил беспилотник, пишет "Военное обозрение" .

Дрон некоторое время следил за действиями лазутчика - тот спрятал телефон и прибавил скорость. Однако приехал он прямо "в объятия" оперативной группы, спрятавшейся за стоящим на обочине автомобилем. Молодого человека спешили и повели в часть для разбирательства.