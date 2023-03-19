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34 минуты назад

Politico: для НАТО наступит момент истины на саммите в Вильнюсе

Газета.Ruиещё 5

Для НАТО наступит момент истины на саммите в Вильнюсе летом этого года. Как пишет издание Politico, именно там решится, смогут ли члены Североатлантического альянса резко усилить расходы на оборону и выставить больше солдат на свой восточный фланг.

Politico: для НАТО наступит момент истины на саммите в Вильнюсе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и вооружений от союзников, существует риск того, что не все союзники по НАТО выполнят свои обещания внести свой вклад в новые планы альянса», — говорится в статье.

Politico отмечает, что этой весной военачальники НАТО представят обновленные региональные планы обороны и для «обеспечения работы новой модели потребуется до 300 000 военнослужащих НАТО».

Высокопоставленный представитель НАТО считает, что альянсу необходимо значительно «большее количество войск», чем есть сейчас, и особенно войск в «готовности».

Издание отмечает, что НАТО столкнется с проблемой: захотят ли члены блока наращивать личный состав армий, а также наращивать расходы на оборону. В 2014 году лидеры стран НАТО обязались в течение десяти лет тратить на оборону 2 процента своей экономической продукции. На саммите в Вильнюсе в июле лидеры должны будут определиться с новой целью.

«Как только военные планы НАТО будут готовы, столицам будет предложено взвеситься и в конечном итоге предоставить войска, самолеты, корабли и танки. Это лето станет испытанием для НАТО, когда лидеры 30 стран – членов альянса встретятся в Литве», – отмечают авторы статьи.

Ранее колумнист Лили Байер в статье для газеты Politico отмечала, что трудоемкое производство боеприпасов для Украины и их дефицит грозит привести к расколу НАТО.

Захарова оценила возможность раскола НАТО

8 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что странами НАТО подписаны контракты с военно-промышленным комплексом (ВПК) по расширению производства боеприпасов.

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