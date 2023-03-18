Захарова: США поставляют Киеву оружие, давно не жалея русских и украинцев

Американские власти поставляют на Украину оружие на миллиарды долларов, давно не жалея ни русских, ни украинцев. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что "сердца американцев обливаются кровью за Украину, но также и за все российские семьи, пострадавшие от этой войны".