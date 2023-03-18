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2 часа назад

Захарова: США поставляют Киеву оружие, давно не жалея русских и украинцев

ТАССиещё 1

Американские власти поставляют на Украину оружие на миллиарды долларов, давно не жалея ни русских, ни украинцев. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова: США поставляют Киеву оружие, давно не жалея русских и украинцев
Фото: ТАССТАСС

Дипломат обратила внимание на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что "сердца американцев обливаются кровью за Украину, но также и за все российские семьи, пострадавшие от этой войны".

"Вашингтону давно не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев. И чтобы сердце сограждан еще больше обливались кровью, Виктория Нуланд и остальная часть режима поставляют на Украину оружие на миллиарды долларов", - отметила Захарова.

Армия,Виктория Нуланд,Мария Захарова,МИД России,
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